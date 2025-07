San Marino TeatrOUT - stiamo fuori, Cristina Donà e Saverio Lanza in concerto con Spiriti Guida

Prosegue la rassegna estiva San Marino TeatrOUT – stiamo fuori con un concerto. Venerdì 18 luglio, alle ore 21.00, nella cornice naturale dell’Area Verde della Sala Polivalente di Murata si esibiranno Cristina Donà e Saverio Lanza con Spiriti Guida. Spiriti Guida delinea un percorso evocativo in cui le canzoni di Cristina Donà – spesso scritte a quattro mani con Saverio Lanza – si intrecciano con i brani degli artisti che hanno segnato il loro cammino, dai primi ascolti giovanili fino ad oggi. Una rilettura originale che spazia da Battisti ai Bee Gees, da Claudio Monteverdi ai Beatles, da Sinead O’Connor a Battiato, passando per Suzanne Vega, David Bowie e molti altri. Cristina Donà è una delle voci più originali della scena musicale italiana. Ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, conquistando l’attenzione e il plauso di figure come Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (produttore dei Simple Minds). È stata la prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra. Sempre capace di rinnovarsi, Cristina Donà è diventata prima punto di riferimento, poi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di musicisti italiani. Saverio Lanza, compositore e produttore, ha collaborato con numerosi artisti tra cui Vasco Rossi, Bugo, Piero Pelù, Biagio Antonacci, Irene Grandi & Stefano Bollani. Insieme a Donà ha ricevuto il Premio Tenco 2015. Autore di colonne sonore e progetti multidisciplinari, unisce sperimentazione e canzone d’autore con grande sensibilità. Cristina Donà e Saverio Lanza, legati da una lunga collaborazione artistica, in Spiriti Guida danno vita a una mappa sentimentale e sonora che racconta radici, visioni e affinità invisibili. Il risultato è un concerto vitale e poetico, curioso e profondo, capace di emozionare senza retorica e accendere risonanze interiori. In apertura, la cantautrice Agnese Valle – giovane artista romana con già numerosi riconoscimenti – proporrà un concerto energico dalle sonorità rock: canzoni originali con pianoforte, clarinetto e chitarra elettrica. Con lei sul palco la chitarrista e collaboratrice Annalisa Baldi. Dalle 19:30 alle 23:30 sarà attiva un’area bar con piccola ristorazione, per chi desidera vivere la serata anche come momento di incontro e condivisione.

Biglietti disponibili online su Vivaticket e, previa disponibilità, presso la biglietteria allestita in loco a partire dalle ore 19:30. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

Info: www.sanmarinoteatro.sm – info.istituticulturali@pa.sm - 0549 882452

C.s. - Istituti Culturali