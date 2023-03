San Marino: “The Big Brand Theory” un’evento di formazione gratuita con l’imprenditore Andrea Conti e Federico Casadei

Rispetto al 2021 sono quasi 100 le nuove imprese nate nel territorio sammarinese secondo l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino. L’Impennata dei costi energetici e dell’inflazione possono incidere in modo grave sul sistema, soprattutto su chi ha avviato da poco la propria realtà. In un contesto sempre più competitivo, con costi di marketing alti come tutelarsi ed emergere nel mercato? La risposta è il BRAND e la giornata formativa gratuita del 25 marzo dalle 9 alle 18 che si svolgerà al Regent Boutique Hotel di San Marino sarà interamente incentrata su come costruirlo attorno al proprio business. L’evento “Big brand Theory” è rivolto a imprenditori e imprenditrici della PMI che vogliono differenziarsi dal mercato, sbaragliare i competitor e scalare il loro business costruendo un’azienda solida ed etica. Attraverso una serie di esercizi verranno guidati passo passo nella costruzione di un manuale del brand che evidenzi i punti di forza del proprio marchio ma anche i punti di debolezza. La lezione, molto pratica, sarà tenuta da 2 formatori d’eccellenza: Andrea Conti, spacker TEDx, autore di libri sul marketing e founder di Immortal Brand, realtà di Rimini dedicata al brand positioning che si occupa di brand a livello nazionale con clienti come Pollo&Friends e ED&F MAN, e Federico Casadei, CEO di Wit, fra le agenzie di advertising social più forti in Italia che ha scelto come sede proprio San Marino. Ad affiancarli ci sarà il team dei BrandMaster di Immortal Brand costituito da Francesca Bartoli, responsabile di strategie di marketing con all’attivo esperienze a livello internazionale nel food retail, Francesco Bucci esperto in project management, Marika Mariotti guru delle vendite, Giacomo Pagliarani specializzato in content strategy e Federico Gasperoni esperto in marketing a risposta diretta. La giornata è aperta ad un massimo di 50 partecipanti, è possibile iscriversi attraverso il form online:https://tinyurl.com/4ryxa7dw. Iscrizione aperte fino a mercoledì 22 aprile ore 18.

cs Ufficio stampa Immortal Brand