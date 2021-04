San Marino Trekking: Raccomandazioni per gli escursionisti

È molto bello vedere come le persone stiano riscoprendo la bellezza di andare per sentieri, girovagando per i boschi e le campagne sammarinesi, ma purtroppo la passione del camminare è spesso affrontata con assoluta leggerezza. Nonostante la limitatezza del nostro territorio e la continua manutenzione, prima di incamminarci lungo gli itinerari ESCURSIONISTICI, dobbiamo ricordarci di usare il buonsenso.

Nel trekking è importante valutare con oggettività le proprie capacità ed è fondamentale avere un equipaggiamento adeguato.

Quindi ricorda:



1. DOCUMENTATI SULLE CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

Sul nostro sito (www.sanmarinotrekking.com) potrai trovare alcune informazioni base sugli itinerari. È disponibile la cartina escursionistica cartacea con tutti i sentieri segnalati e potete scaricare gratuitamente l’app “cammino del titano”.



2. SCEGLI GLI ITINERARI IN BASE ALLE TUE CAPACITÀ



3. DOTATI DI UN ABBIGLIAMENTO CONSONO

È facile prendere sotto gamba un percorso, scivolando a causa delle scarpe non adeguate o intraprendendo un percorso molto assolato senza cappello…



5. SE NON SEI ESPERTO, CHIEDI CONSIGLIO AD UNA PERSONA PIÙ COMPETENTE E DI FIDUCIA

Le persone che ti rispondono online e sui social non ti conoscono, e tu non conosci loro. Qualcosa che per loro può risultare estremamente semplice, potrebbe non esserlo per te.



6. IN CASO DI DUBBIO NON OSARE

Il bosco è abitato da tanti animali che creano una fitta rete di stradelli che possono trarre in inganno e possono farti sbagliare. Trovarsi in dirupi o sul ciglio di costoni rocciosi può non essere simpatico e può rivelarsi molto pericoloso.



7. RICORDATI I NUMERI DI UTILI

Informazioni turistiche: 0549882914

Emergenza pronto soccorso: 118

Pronto intervento e antincendio: 115 / 0549887777

Gendarmeria 112 / 113



Magari quello che abbiamo scritto può risultare ovvio, o banale... meglio!! Probabilmente però non è per tutti così. Prevenire è meglio che curare!!



