San Marino-UE, il giorno della firma: lunedì 19 ottobre la diretta streaming al Kursaal e il brindisi con la cittadinanza

San Marino-UE, il giorno della firma: lunedì 19 ottobre la diretta streaming al Kursaal e il brindisi con la cittadinanza.

La Repubblica di San Marino si appresta a vivere uno dei momenti di svolta della sua storia recente. Lunedì 19 ottobre 2026, la firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea sigillerà il percorso avviato nel 2014, che consolida la presenza del Paese nello scenario europeo e apre nuove prospettive di integrazione nel mercato interno per cittadini, giovani e imprese. La cerimonia ufficiale si terrà a Bruxelles presso il Berlaymont, sede della Commissione europea, alle ore 13.00, dove il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Commissario europeo Maroš Šefčovič apporranno le firme che sanciranno il nuovo assetto delle relazioni tra San Marino, Andorra e l’UE. Per permettere all'intera comunità di condividere questo passaggio fondamentale, il Congresso di Stato promuove un momento di partecipazione collettiva aperto a tutti. L’appuntamento per la cittadinanza, le forze politiche, le associazioni di categoria, i sindacati, i giovani e tutte le realtà sociali ed economiche del Paese è fissato per lunedì 19 ottobre a partire dalle ore 12.00 presso la Sala Kursaal di Città. L'evento al Kursaal consentirà di assistere maxischermo alla diretta trasmessa dalla piattaforma audiovisiva della Commissione europea e da San Marino RTV, culminando con il messaggio ufficiale della Eccellentissima Reggenza da Palazzo Pubblico e un brindisi conviviale accompagnato da un buffet aperto a tutti i presenti.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO AL KURSAAL

Lunedì 19 ottobre 2026 – Sala Kursaal (Città di San Marino)

Ore 12.00: Apertura della Sala Kursaal e accoglienza della cittadinanza, dei rappresentanti politici, economici e sociali.

Ore 12.45: Inizio della trasmissione in diretta streaming sul maxischermo.

Ore 13.00: Cerimonia di firma dell’Accordo di Associazione a Bruxelles (intervento del Segretario di Stato Luca Beccari e del Commissario Maroš Šefčovič, seguita dalla conferenza stampa).

A seguire: Discorso ufficiale dell'Eccellentissima Reggenza in collegamento da Palazzo Pubblico.

Ore 13.30: Brindisi augurale e piccolo buffet conviviale.

C.s. - Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

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