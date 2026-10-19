San Marino-Ue, Spinelli: "Complimenti al Governo sammarinese per il risultato raggiunto"

«La firma dell’Accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea rappresenta un passaggio di grande rilievo, atteso da anni e destinato ad aprire nuove prospettive per cittadini, imprese e territori. Desidero rivolgere i miei complimenti al Segretario di Stato Luca Beccari e a tutti i componenti del Governo sammarinese per aver portato avanti con determinazione questo percorso, arrivando a un risultato che premia un lavoro diplomatico e istituzionale lungo e complesso. È un obiettivo che ho sempre seguito con attenzione e sostenuto nei miei interventi, nella convinzione che un rapporto più stretto con l’Europa rappresenti un’opportunità strategica non soltanto per San Marino, ma anche per i territori che condividono con la Repubblica legami economici, sociali e storici profondi. Questa firma segna un momento importante per il Paese e per tutta la comunità che vive e lavora a cavallo dei nostri confini. Complimenti, dunque, a tutte le istituzioni sammarinesi che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, con l’auspicio che le opportunità dell’intesa si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese».

c.s. senatrice Domenica Spinelli









