San Marino verso l’Unione europea: giovedì 25 aprile alla Sala Montelupo di Domagnano

Giovedì 25 aprile il secondo incontro del ciclo “San Marino verso l’Unione europea” nella Sala Montelupo del Castello di Domagnano, alle ore 21:00. L’iniziativa ha lo scopo di illustrare alla cittadinanza gli ultimi sviluppi in merito all’Accordo di associazione con l’Unione europea e di rispondere alle domande ivi pertinenti. Le serate pubbliche vedranno la partecipazione diretta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi e dei funzionari della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, oltre che la collaborazione del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI) e delle Giunte di Castello. Per rimanere aggiornati sugli incontri, è possibile visitare il sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla sezione San Marino e l’Unione europea oppure le pagine Facebook (@San Marino verso l’Unione europea) e Instagram (@sanmarinoue). La cittadinanza è invitata a partecipare.