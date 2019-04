“San Marino verso l’Unione europea”: ieri sera la seconda serata pubblica nel Castello di Domagnano

Ieri sera la Sala Montelupo di Domagnano ha ospitato la seconda serata pubblica del ciclo di incontri “San Marino verso l’Unione europea”, iniziativa nata con lo scopo di aggiornare la cittadinanza in merito agli ultimi sviluppi sul percorso di associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea. I cittadini hanno potuto confrontarsi direttamente col Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, col Direttore della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri Luca Brandi, Michele Andreini della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Michele Chiaruzzi del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, con l’ausilio del Capitano di Castello di Domagnano Gabriel Guidi. “Condividere opinioni, dubbi e pareri in merito all’integrazione con l’Unione europea - ha dichiarato il Segretario di Stato - è un obiettivo fondamentale per la buona riuscita di un Accordo che, se verrà portato a compimento, sarà di portata storica per la Repubblica, ecco perché invitiamo tutti gli interessati a partecipare in modo costruttivo ai dibattiti e agli incontri istituzionali per apportare il proprio contributo”. Accordo di associazione le cui negoziazioni, ricordano le autorità, sono cominciate ufficialmente nel 2015 e che riguardano l’intera collettività, a prescindere da maggioranza e opposizione. Come per la precedente edizione nel Castello di Chiesanuova, l’incontro si è aperto con un excursus storico sui rapporti tra San Marino e l’Unione europea, chiarendo alcuni punti che spesso vengono travisati, ad esempio la differenza tra associazione e adesione. Gran parte della serata è stata dedicata a rispondere alle domande del pubblico, soprattutto in merito alle cosiddette “linee rosse”, ovvero quelle clausole di salvaguardia che permetteranno all’Accordo di associazione di essere adattato alle esigenze e alle peculiarità di San Marino e dei suoi cittadini. Tra gli obiettivi dell’Accordo vi sono la creazione di maggiori opportunità per gli operatori economici, così come la facilitazione in termini di mobilità europea per studenti e lavoratori, nonché i vantaggi per il sistema bancario e la possibilità di avviare forme di collaborazione nell’ambito della ricerca accademica, dell’ambiente e dell’istruzione. Allo scopo di aumentare il dialogo tra istituzioni e cittadinanza su questo tema, sono stati creati un’apposita pagina Facebook (San Marino verso l’Unione europea) e un profilo Instagram (sanmarinoue), in aggiunta all’esistente sezione del sito web della Segreteria per gli Affari Esteri (San Marino e l’Unione europea) e all’indirizzo mail info.europa@esteri.sm.

Prossimo appuntamento lunedì 29 aprile alle ore 21:00 nella Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Esteri