San Marino verso l’Unione europea: questa sera l'incontro presso la Casa del Castello di Acquaviva

Proseguono gli incontri con la cittadinanza nei diversi Castelli della Repubblica. Questa sera, alle ore 21, avrà luogo il sesto appuntamento del ciclo “San Marino verso l’Unione europea”, presso la Sala della Casa del Castello di Acquaviva. L’iniziativa ha lo scopo di condividere gli ultimi sviluppi in merito all’Accordo di associazione con l’Unione europea e di rispondere alle domande del pubblico presente, anche alla luce delle più recenti sessioni negoziali a Bruxelles. Saranno presenti il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, i competenti funzionari della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri e il personale della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Per rimanere aggiornati sulle serate è possibile visitare l'apposita sezione "San Marino e l’Unione europea" nel sito della Segreteria di Stato Affari Esteri oppure le pagine Facebook ( @San Marino verso l’Unione europea ) e Instagram ( @sanmarinoue). Si ringraziano per la collaborazione il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI) e la Giunta di Castello di Acquaviva. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.