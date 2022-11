San Marino verso la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

La Repubblica di San Marino si appresta a celebrare il 25 novembre quale Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne stabilita dalle Nazioni Unite che l’ha istituzionalizzata il 17 dicembre 1999. Nella Risoluzione dell’Assemblea Generale, si definisce la violenza contro le donna “una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ad oggi, non viene denunciata, a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano”. I contesti di guerre e violenze che oggi stanno imperversando in diversi Paesi del mondo, con particolare riferimento in ambito europeo al conflitto in corso in Ucraina, hanno certamente acuito questo fenomeno, facendone emergere il carattere transnazionale e conseguentemente la necessità di trovare e condividere soluzioni comuni per arginarlo. Ed è proprio partendo da questo assunto che le Ambasciate del Triangolo di Lublino - l’Ambasciata della Repubblica di Lituania, l’Ambasciata della Repubblica di Polonia e l’Ambasciata d’Ucraina – hanno organizzato un incontro con i media, protagoniste gli Ambasciatori donne accreditati in Italia. Nella mattinata di oggi a tale incontro ha preso parte anche l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, la quale ha ricordato in questa sede anche l’accoglienza di San Marino offerta a donne ucraine in fuga dalla guerra e la protezione di cui le stesse hanno potuto beneficiare anche grazie al lavoro della rete antiviolenza sammarinese. Nel corso dell’incontro è stata data lettura di una Dichiarazione congiunta e condivisa dagli stessi Ambasciatori donne presenti, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica delle violenze e prevaricazioni che subiscono le donne in varie parti del mondo, specialmente negli scenari di guerra, come sta accadendo ora in Ucraina. Anche alla presenza della consorte dell’Ambasciatore di Ucraina in Italia, l’incontro è stata un’occasione significativa per esprimere la solidarietà della Repubblica nei confronti di tutte le vittime di sopraffazione e per riflettere su come possa contribuire la diplomazia femminile per arginare la terribile piaga della violenza contro le donne. La tematica riveste una particolare centralità nel contesto nazionale sammarinese; a partire dal 4 novembre e fino al 6 dicembre si stanno infatti svolgendo diverse iniziative di sensibilizzazione in riferimento alla lotta contro la violenza sulle donne. In tale lasso temporale le Istituzioni, le Associazioni, i presidi dedicati e l’intera società civile stanno realizzando numerosi eventi e creando occasioni per parlare di questo agghiacciante fenomeno, richiamando l’invito delle Nazioni Unite a non lasciare sole le donne del pianeta.

Cs - SdS Affari Esteri