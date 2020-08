San Marino vicina al popolo libanese dopo i tragici eventi di Beirut

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino desidera esprimere al Governo e al popolo libanese vicinanza e fraterna partecipazione per i tragici eventi che si sono verificati ieri a Beirut. Questa Segreteria di Stato formula sincere e sentite condoglianze ai parenti e agli amici di coloro che hanno perso la vita nella terribile esplosione, augurando una pronta guarigione alle tante persone ferite. La Repubblica di San Marino è vicina alla popolazione di Beirut e alle Autorità dell’Amica Repubblica Libanese in questo difficile momento.