San Marino vince a Los Angeles l'Architecture MasterPrize Photo Award

San Marino vince a Los Angeles l'Architecture MasterPrize Photo Award.

Il fotografo sammarinese Marco Biagini ha vinto, per il 2026, il prestigioso Architecture MasterPrize Photo Award di Los Angeles, uno dei concorsi fotografici più importanti al mondo per l'architettura. Il Portfolio, dal titolo Silence and Work, ritrae alcuni spazi interiori dell'architettura contemporanea sammarinese, mettendo in risalto l'aspetto emozionale dell'attesa e i tratti tipici di quelli che il grande sociologo francese Marc Augè aveva chiamato non-luoghi. Ora la galleria dei vincitori, oltre a figurare sul sito del prestigioso ente di Los Angeles, circolerà all'interno di varie esposizioni mondiali.

c.s. Prof. Marco Biagini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: