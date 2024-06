San Marino Welcome presenta il nuovo servizio di radioguide per un'esperienza di visita ancora più coinvolgente

San Marino Welcome, l'organizzazione che promuove il turismo nella Repubblica di San Marino, è lieta di annunciare il lancio di un nuovo servizio di radioguide per offrire alle guide turistiche e ai gruppi in visita un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva.

Con questo servizio San Marino Welcome offre la possibilità di noleggiare dispositivi e auricolari monouso di ultima generazione, realizzati e distribuiti da Vox, azienda leader nel settore delle soluzioni audio professionali. I dispositivi, leggeri e compatti, garantiscono un'eccellente qualità audio e una portata fino a 100 metri, permettendo alle guide di trasmettere la propria voce in modo chiaro e coinvolgente ai propri gruppi.

"Siamo entusiasti di presentare questo nuovo servizio che rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno di San Marino Welcome per offrire ai visitatori un'esperienza di visita sempre più ricca e soddisfacente", ha dichiarato David Bologna, Direttore Generale di San Marino Welcome." I dispositivi permetteranno alle guide turistiche di veicolare le loro spiegazioni in modo più efficace e coinvolgente, mentre i gruppi potranno godere di una migliore fruizione dei contenuti senza rumori e di una maggiore interazione con l'ambiente circostante e la bellezza dei monumenti in centro storico".

Come funziona il servizio: Il servizio di radioguide è disponibile a noleggio e ritiro presso la sede di San Marino Welcome in via 4 giugno 39/B, Serravalle negli orari 09.00 – 12.30 oppure 14.30 -17.30.

Le guide turistiche possono prenotare il servizio in anticipo telefonando allo 0549 995613 oppure scrivendo a: info@sanmarinowelcome.com Per ulteriori informazioni:  San Marino Welcome: www.sanmarinowelcome.com/radiguide

Un vantaggio anche per i visitatori individuali e di coppia: oltre a migliorare l'esperienza dei gruppi, le radioguide offrono un beneficio significativo anche ai visitatori individuali e di coppia. In particolare, permettono di contenere il rumore che si genera quando ci sono gruppi di una certa dimensione, garantendo a tutti un'esperienza di visita più tranquilla e piacevole.

Maggiore fruibilità e interazione: l'utilizzo delle radioguide da parte dei gruppi, inoltre, consente di migliorare la fruibilità dei contenuti e l'interazione con l'ambiente circostante. Grazie alle audioguide, i visitatori possono approfondire le informazioni sui vari punti di interesse in modo autonomo, senza dover seguire sempre il ritmo del gruppo.

Un impegno per un turismo di qualità: l'introduzione delle radioguide rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno di San Marino Welcome per offrire un turismo di qualità, attento alle esigenze di tutti i visitatori. Con questo nuovo servizio, San Marino si conferma come una destinazione ideale per chi desidera vivere un'esperienza culturale ricca e coinvolgente.





