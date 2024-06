San Marino Welcome Presenta la Seconda Edizione di: Tavball European Tour 2024 a San Marino

San Marino Welcome Presenta la Seconda Edizione di: Tavball European Tour 2024 a San Marino.

Con grande entusiasmo, San Marino Welcome annuncia il ritorno del Tavball European Tour 2024 San Marino nella sua seconda edizione, prevista per sabato 6 luglio. Anche quest’anno l'evento si svolgerà nel caratteristico scenario della Cava dei Balestrieri, un luogo che promette di aggiungere un tocco di energia e mistero alla competizione. Il Tavball, un innovativo sport che fonde il calcio e il ping pong, continua a guadagnare popolarità a livello internazionale, attirando entusiasmi di tutte le età e abilità. Le competizioni si giocano su un tavolo appositamente progettato, dove due squadre si sfidano in una dinamica partita utilizzando un pallone. Questa edizione vedrà la partecipazione di 16 coppie provenienti da Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Italia e, naturalmente, San Marino. Questi atleti si contenderanno un montepremi di 1.400 euro in un'atmosfera di fair play e spirito sportivo.

La Cava dei Balestrieri: Un Palcoscenico Storico per uno Sport Moderno

Immerso in un contesto storico affascinante, il Tavball troverà un’ospitalità familiare alla Cava dei Balestrieri. Questo sito storico, noto per la sua bellezza e atmosfera unica, si presta come la cornice perfetto per un evento tanto moderno quanto radicato nella tradizione dello sport e del gioco.

Un'Esperienza Unica per Atleti e Spettatori

Il Tavball European Tour 2024 non è solo un torneo, ma un'occasione per vivere un'esperienza unica, sia per gli atleti che per i visitatori. L'evento è aperto al pubblico e offre a tutti i partecipanti una giornata ricca di azione, divertimento e condivisione. È l'opportunità perfetta per immergersi nell'emozione dello sport e per scoprire il fascino del Tavball, tutto nel magnifico contesto di San Marino. Estendiamo un caloroso invito agli appassionati, alle famiglie e ai curiosi di scoprire l'arte del Tavball. Unitevi a noi in questa speciale giornata che offre non solo il brivido della competizione sportiva, ma anche l'opportunità unica di immergersi nella ricca storia e cultura di San Marino, tutto attraverso la vibrante e entusiasmante prospettiva dello Sport. L'evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per lo Sport, MPS e Tavball Europe, con il supporto di #Brand Gioielli e Sceglinatura. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, visitate il sito web ufficiale all'indirizzo www.tavball.it.

c.s. San Marino Welcome

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: