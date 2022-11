San Patrignano: a Natale dona un futuro ai nostri giovani

Ciao, come festeggerai il tuo Natale? Qui a San Patrignano è da sempre un’esperienza di condivisione, che simboleggia anche la rinascita e il ritorno a una vita piena delle ragazze e dei ragazzi in percorso. Quest'anno condividi il tuo Natale con noi! Inviaci una foto che rappresenti cosa significa per te questa festività: il tuo albero addobbato, una decorazione a cui sei affezionato, la tavola imbandita… La appenderemo al nostro grande albero di Natale la sera della Vigilia e ci sentiremo ancora più vicini. Invia l'immagine del tuo Natale a donazioni@sanpatrignano.org (per motivi di privacy non possiamo accettare foto di persone), se vuoi pubblicala anche sui social con l'hashtag #scattaedona e sostieni la nostra comunità nel portare avanti il suo impegno quotidiano. Dona un futuro ai nostri giovani. Il tuo Natale sarà anche il loro e ne racconterà la rinascita.

