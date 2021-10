San Patrignano: oggi celebriamo il Giorno del Dono

“Donare è qualcosa di speciale per tutti, ma per noi ragazzi di San Patrignano ha un significato ancora più profondo e intenso. Per noi che nella vita non ci siamo mai sentiti considerati e sostenuti, ma anzi spesso giudicati, sapere che ci sono tantissime persone che ci sostengono e non ci lasciano soli in questo percorso, ci rende speranzosi e fiduciosi nel poter ricostruire il nostro futuro giorno dopo giorno. Un dono incondizionato e senza pregiudizi.” Gianluca (ragazzo del settore forno)

Con questo pensiero di Gianluca, oggi 4 Ottobre vogliamo ricordare il Giorno del Dono, una giornata istituita per celebrare i valori della solidarietà, generosità e gratuità e dedicata a tutti coloro che credono in questi valori e si spendono per essi in tanti modi differenti. “Donare” è cura verso il prossimo, è un’azione generativa di amicizia, legami e di speranza a beneficio di tutti, soprattutto dei più deboli e più fragili. E’ quanto succede quotidianamente nella vita della nostra Comunità, anche grazie al prezioso e fondamentale contributo di tanti sostenitori che ogni giorno, in maniera incondizionata e senza pregiudizi, decidono di rimanere al fianco delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in questo impegnativo percorso di riscoperta del proprio valore e di rinascita. Senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Grazie da tutti noi la Comunità San Patrignano