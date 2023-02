San Valentino, la provincia di Rimini riscopre la voglia della cena romantica

Tavole apparecchiate, candele accese, menù dedicati. Tutto pronto nei ristoranti della provincia di Rimini per la festa degli innamorati. San Valentino, seppur quest’anno cada in un giorno infrasettimanale, fa gioire i ristoratori della nostra provincia. I dati locali non si discostano tanto da quelli diffusi da FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, con numeri in crescita rispetto al 2022 che riportano le prenotazioni di cene in coppia ai livelli del pre-pandemia: saranno 5,3 milioni gli italiani che festeggeranno San Valentino in uno degli oltre 130.000 ristoranti del Belpaese. Per quanto riguarda i nostri territori, a fare registrare più sold-out sono i locali di Cattolica, alcuni dei quali hanno rinunciato al turno di riposo infrasettimanale per andare incontro alle esigenze dei clienti per questa festa dal fascino intramontabile. In alcuni locali tavoli già pressoché esauriti ormai da giorni, in altri si aspettano le ultime ore per completare il libro prenotazioni, ma tutti sono in linea con le aspettative. Più variegato il panorama sul territorio di Riccione. Gli innamorati riccionesi hanno aspettato l’ultimo momento per aggiudicarsi la loro cena a lume di candela, ma nelle ultime ore stanno provvedendo a trovare posto. Premiati maggiormente i ristoranti più alla moda, con o senza menù speciale di San Valentino. Bene le prenotazioni per la cena degli innamorati anche a Rimini, dal mare al centro storico: a farla da padroni quelli con un target medio-alto; ottimi numeri anche per i posti più romantici dell’entroterra con vista panoramica sulle vallate e sulla Riviera. “San Valentino è un momento importante per i nostri ristoratori – spiega Gaetano Callà, presidente di FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini -, un momento in cui ci dedichiamo completamente a fare stare bene le coppie di innamorati, con la creazione di menù a tema, piatti ad hoc che richiamano il tema dell’amore: una modalità che quest’anno è stata scelta da oltre il 60% dei locali. Altre iniziative speciali riguardano l’offerta del beverage, con aperitivi e vini dedicati. Meno frequenti, invece, gli omaggi e i gadget alla clientela, sostituiti negli investimenti dalla sempre maggiore qualità dei prodotti inseriti nei menù. Non mancherà invece la musica di sottofondo pronta a creare una romantica atmosfera. Insomma, i ristoratori si sono fatti trovare pronti in vista della grande affluenza di clienti. Un ritorno al ristorante per la sera di San Valentino che era prevedibile, nonostante quest’anno cada di martedì, una serata infrasettimanale che frena un po’ la possibilità di uscire. Ma gli avvenimenti degli ultimi anni continuano a farci apprezzare particolarmente le occasioni di convivialità e di svago fuori casa”.