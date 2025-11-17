Sandbox normative, D-ML: "La nostra visione prende forma, anche dall’opposizione"

La Commissione Finanze ha finalmente approvato il progetto di legge sulle sandbox normative, strumenti che permettono di sperimentare nuove idee e tecnologie in modo sicuro prima di applicarle su larga scala. Un risultato che accogliamo con soddisfazione perché targato DOMANI - Motus Liberi: si tratta, infatti, di un’iniziativa che avevamo già promosso nella scorsa legislatura, ma che allora ci fu impedito di portare a compimento. Non possiamo però ignorare un dato di fatto: governo e maggioranza, pur approvando oggi la legge, continuano a dimostrare una preoccupante mancanza di visione. Le riforme che stanno davvero innovando il Paese (dall’arbitrato internazionale al Made in San Marino, sandbox normative, asset virtuali, space economy e new space economy) nascono tutte da DOMANI - Motus Liberi. Ma questo evidentemente, secondo qualcuno, non si deve sapere. La nostra impressione, d’altra parte, è che maggioranza e governo non sappiano proprio che pesci pigliare, né abbiano loro idee da proporre. È quindi evidente il tentativo politico di oscurare chi, concretamente, propone e costruisce queste idee. Si preferisce non riconoscere il ruolo di DML come forza che sta rompendo gli schemi del passato e offrendo una visione e una politica nuova. Ancor più preoccupante è che il governo porti avanti queste iniziative senza comprenderne davvero il contenuto e la portata strategica: i testi vengono spesso snaturati, indeboliti e privati dell’innovazione che li rende efficaci. Un approccio miope che rischia di compromettere strumenti pensati per far crescere il Paese. Così San Marino resta incagliato tra vecchi poteri e una politica che teme il cambiamento, perdendo terreno proprio mentre il mondo vive trasformazioni decisive. Lo stesso copione lo abbiamo visto su molti altri fronti: digitalizzazione, investimenti nel settore alberghiero ed energetico, e altre proposte essenziali che abbiamo portato avanti e che sono state ostacolate, salvo poi riconoscerne l’importanza soltanto in astratto e senza riconoscere il merito a chi ha presentato le proposte. Invitiamo quindi i cittadini a riflettere su chi sta davvero portando idee nuove e a sostenere un cambiamento che possa finalmente far evolvere il Paese: quando ci sarà l’occasione per i cittadini di fare davvero la differenza, l’opportunità non dovrà essere sprecata.

