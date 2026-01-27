Sandbox normative: Motus indica la strada, gli altri ci arrivano dopo e la fanno propria

Motus Liberi prende atto con chiarezza di un fatto che oggi nessuno può più nascondere: le “Sandbox Normative” non sono una trovata dell’ultima ora, né un’idea nata per caso. È una linea politica e di sviluppo tracciata da D-ML, pensata, difesa e proposta quando era scomoda, quando veniva ostacolata anche dentro il governo di cui facevamo parte, e quando c’era chi preferiva la palude alla crescita. Oggi, improvvisamente, viene presentata come “una grande soluzione” per il Paese. Bene: finalmente. Ma diciamolo senza ipocrisie: questa è la prova che DOMANI - Motus Liberi detta la linea dello sviluppo, e che quando gli altri la negano, la rallentano o la attaccano, poi finiscono per copiarla. La legge sulle Sandbox Normative istituisce uno strumento unico nel suo genere, capace di consentire progetti pilota ad alto contenuto innovativo e tecnologico, con procedure e strumenti dedicati, fino a 36 mesi di sperimentazione, con possibilità di adottare decreti delegati e regolamenti “sandbox” per rendere davvero realizzabile ciò che altrimenti resterebbe bloccato in burocrazia e inerzia. È esattamente ciò che DOMANI - Motus Liberi sostiene da sempre: San Marino non può competere se resta incatenata a schemi vecchi, e non può attrarre innovazione se non costruisce un percorso moderno, rapido, serio e monitorato per testare nuove tecnologie, nuovi servizi e nuovi modelli economici. La Sandbox non è solo una norma: è una direzione di marcia. E proprio per questo ribadiamo un punto politico essenziale: chi oggi prova a raccontare che “non è così” mente sapendo di mentire, oppure non ha capito nulla. È Motus che ha indicato la strada, ed è per questo che oggi il Paese può dotarsi di un quadro che permette di fare innovazione vera, con regole chiare, responsabilità definite, controlli, monitoraggio e una relazione finale che può trasformare la sperimentazione in normativa ordinaria. D-ML desidera inoltre ringraziare il nuovo Segretario di Stato Fabbri, che ha scelto di proseguire su questa impostazione, riconoscendo la necessità di dare a San Marino strumenti concreti e non slogan. Ma soprattutto, esprimiamo un ringraziamento pieno e convinto all’ex Segretario di Stato Righi, che nonostante i beceri attacchi subiti nella precedente legislatura non ha mai smesso di dedicarsi allo sviluppo del Paese, con serietà, visione e determinazione. La differenza tra chi costruisce e chi insulta si vede sempre alla fine: noi costruiamo. Indubbiamente la nota negativa è quella introdotta dalla maggioranza in Commissione con l’art. 15: con un colpo di mano, si è inserita una modifica a tutt’altra legge, consentendo la concessione di residenze per amministratori e soci (e familiari) per imprese ad alto contenuto tecnologico, per evidenti finalità politiche volte a favorire qualcuno. DOMANI – Motus Liberi continuerà a fare ciò che ha sempre fatto: portare idee, indicare obiettivi, pretendere risultati. Perché San Marino non ha bisogno di propaganda: ha bisogno di futuro. E il futuro, ancora una volta, lo stiamo scrivendo noi.

C.s. Domani - Motus Liberi









