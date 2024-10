Sanita’ e servizi alla persona: i punti cardine del candidato alle elezioni Regionali Nicola Marcello (fdi)

Idee chiare e obiettivi assolutamente raggiungibili anche nel campo della sanità e dei servizi alla persona. Nicola Marcello, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre snocciola le sue priorità partendo dall’abolizione dei cosiddetti CAU (Centri di Assistenza e Urgenza): “Scelte sbagliate che vanno ad indebolire il territorio e a penalizzare tutti gli utenti. Privarsene è l’unico modo – spiega in una nota – per recuperare risorse umane e finanziarie sui Pronto Soccorso. Vanno invece promosse e sostenute le Case della Salute, supportate le Medicine di Gruppo esistenti offrendo continuità assistenziale e diagnostica specialistica di primo livello, di laboratorio, terapia iniettiva/infusiva con personale tecnico, infermieristico e di supporto psicologico”. Particolare attenzione Marcello che – lo ricordiamo – è Ufficiale Medico del Corpo Sanitario Aeronautico dal 1990 – la rivolge al medico di famiglia. “Un ruolo – afferma il candidato di FdI – che va rivalorizzato sgravandolo da intoppi burocratici con possibilità, a sua discrezione, di arrivare fino a 2000 assistiti. Una cura del paziente che torni ad essere il più possibile sartoriale e non dettata da interessi economici e pubblici”. Marcello definisce “carente” il “Sistema Sole” e chiede “l’eliminazione dei continui blocchi informatici del canale”. Insiste per il “rinnovo dell’Accordo Integrativo Regionale e di quello relativo alle Case Residenze per anziani”, propone di “consentire le scelte in deroga per i residenti”. E poi chiede la “catalogazione dell’Ospedale di Novafeltria come nosocomio di Zona Disagiata evitando, sempre in argomento, il progressivo depotenziamento degli ospedali di Santarcangelo, Riccione e Cattolica”, la “riduzione delle liste d’attesa attraverso la reintroduzione della compartecipazione sanitaria e con una vera convenzione concorrenziale e non imposta per tipo e numero di prestazioni con le efficientissime strutture sanitarie private del territorio”, il “mantenimento dell’automedica h24 a disposizione della Valconca”, la Facoltà di Medicina e Chirurgia a Rimini alla pari di tutte le altre province dell’Emilia- Romagna”. Infine, uno degli interventi a cui Marcello tiene di più: rendere gratuiti i parcheggi degli Ospedali nelle prime tre ore. Un’agevolazione per l’utenza sempre più in difficoltà nel trovare posti auto disponibili.

cs Vittorio Pietracci

