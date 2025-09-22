Sanità, garantiti tutti i servizi essenziali e le urgenze durante lo sciopero generale

Sanità, garantiti tutti i servizi essenziali e le urgenze durante lo sciopero generale.

In occasione dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, l’Istituto per la Sicurezza Sociale - in ottemperanza al decreto legge 110/2012 e della Legge 59/2016 - rende noto che tutti i servizi essenziali e urgenti saranno garantiti, mentre i servizi non essenziali potranno, perciò, subire riduzioni, rallentamenti o interruzione. Tuttavia, come stabilito dalla normativa vigente, l’ISS garantisce in ogni caso la piena continuità delle prestazioni indifferibili e urgenti, indispensabili per la tutela della vita e della salute delle persone. In particolare saranno regolarmente assicurati:

In particolare si segnala che la Medicina Fisica Riabilitativa garantirà le prestazioni di rieducazione per i soli pazienti ricoverati, mentre i trattamenti ambulatoriali non saranno garantiti e sono già stati riprogrammati; saranno garantite le attività di Cure Palliative domiciliari per le prestazioni non procrastinabili, mentre saranno rinviati gli interventi programmati di chirurgia oculistica del mattino. Per quanto riguarda il Dipartimento Socio Sanitario, è garantita l'apertura dei Centri per la Salute e degli ambulatori periferici per le urgenze. Potranno invece subire modifiche, sospensioni o rinvii le attività programmate e differibili, come visite ambulatoriali non urgenti, prestazioni diagnostiche prenotate e alcune attività amministrative. La Direzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione, confermando il massimo impegno affinché siano sempre garantite tutte le cure necessarie e vitali.

C.s. - ISS

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy