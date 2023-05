Sanità, Libera: "San Marino è una soluzione di ripiego per Bevere e Ciavatta?"

Mentre proseguono: le prescrizioni in Tribunale, i selfie all’estero dei Segretari di Stato impegnati in improbabili collaborazioni negli Emirati, le infornate nella pubblica amministrazione nonostante il debito galoppi, le “scazzottate” nel socialismo sammarinese, le grandi manovre democristiane per riproporre una “nuova” alleanza con i sudditi di Rete, Motus Liberi e socialisti anche per la prossima legislatura, il Segretario Ciavatta esce dal torpore con una delle sue roboanti affermazioni. Infatti, in una intervista alla Smtv, nel replicare ad una interpellanza di Libera che chiedeva lumi rispetto alla possibile dipartita di Bevere, ha di fatto confermato la possibilità che il Dg dell’Iss lasci il suo incarico, aggiungendo però una nuova perla: “Se messo nelle condizioni di fare rimane volentieri”. Viene da chiedersi cosa impedisce il Dg Bevere di svolgere appieno il suo lavoro, che non ha certo brillato, anzi, in questo anno abbondante dal suo arrivo. Ma per Ciavatta se le cose non funzionano la colpa è sempre degli altri. Ormai però questo lo crede solo lui: i nostri concittadini hanno tutto ben chiaro. Liste d’attesa per i servizi specialistici fuori dalla nostra portata, proposte di investimento senza un atto organizzativo aggiornato nonostante gli impegni presi e puntualmente disattesi (anche se adesso ci dice che è tutto pronto), continue consulenze a dirigenti e amministrativi che non sappiamo a cosa servano, bandi per medici che vanno deserti, accordi con le Regioni Campania e Calabria portati avanti da Bevere che non si è ancora capito cosa abbiano realmente portato e un “modello sanità” che, dopo oltre 3 anni di gestione politica di Ciavatta, continuiamo a non condividere. Siamo passati dai 136.000€ dati a Sabina Conforti per il nuovo Ospedale che si è perso nella nebbia, soldi veramente buttati, ad un ritorno alla medicina territoriale domiciliare che, a parole, nell’ultima audizione in commissione sanità doveva essere rilanciata ma che stenta evidentemente a decollare. Per non parlare del Comitato Esecutivo, spaccato e politicizzato: Ciavatta anche in questo ha fallito. Il Segretario alla Sanità ha sempre denunciato le pesanti interferenze della politica sulla gestione - organizzazione della sanità. I disastri della sua conduzione però non hanno fatto altro che amplificare questa situazione. Ciavatta è responsabile al 100% di aver portato nell’ISS uno scontro politico senza precedenti precludendone il buon funzionamento. Perdipiù con l’ennesimo Direttore Generale in procinto di andarsene se troverà alternativa migliore. Eh no, la salute dei nostri cittadini non può essere trattata come un pacco postale.

c.s. Libera

