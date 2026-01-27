Sanità, Repubblica Futura: "Il gioco delle tre carte"

Osservando come il Comitato Esecutivo ISS e il Congresso di Stato gestiscono il sistema sanitario e socio sanitario sembra di assistere al gioco delle tre carte. Si spostano velocemente le carte, facendo intendere ai cittadini che togliendo servizi ci sarà una maggiore copertura. Ma la realtà viene inesorabilmente a galla. Eliminare la reperibilità pediatrica nei notturni e festivi è stato un errore e la raccolta firme dei cittadini manifesta con evidenza tale criticità. Iniziare una odissea telefonica notturna tra guardia medica, pronto soccorso e, forse alla fine, Pediatra ha un solo risultato concreto: fare risparmiare qualche migliaio di euro all’ISS e togliere un servizio ai cittadini, che in altre realtà è garantito. Ma cosa fa l’ISS con il proprio budget o i tagli del 10%? Deve risparmiare per pagare Francesco Bevere, dimissionato da governo e maggioranza e parcheggiato, sembra, in un lussuoso ufficio a Palazzo Begni con una consulenza da oltre 200.000 euro? Oppure il target del risparmio sono i premi di produzione della dirigenza ISS, quella che pare si stia facendo conoscere per presentarsi in ospedale accompagnata da un amico peloso? Il risparmio poi si estende alla cucina dell’ospedale che probabilmente la prossima settimana chiuderà i battenti. Le funzioni “non core” si chiudono e l’ISS si affida al delivery per i pasti dei degenti. Ci sono altri segnali di sofferenza dell’ISS: liste di attesa interminabili per alcune visite specialistiche o esami; organizzazione dei servizi obsoleta o peggio, improntata alle badpratices importate dall’estero. Repubblica Futura rileva la mancanza di un progetto per la gestione del nostro sistema sanitario e socio sanitario. E’ evidente che si procede alla giornata e molti servizi si affidano alla buona volontà e professionalità degli operatori in un vuoto organizzativo e di gestione totale. Repubblica Futura chiede chiarezza di obiettivi, un progetto innovativo pensato per San Marino, per dare servizi ai cittadini con risposte concrete, invece di strampalate conferenze stampa o comunicati basati sul nulla. Sulla sanità non si risparmia, soprattutto se i risparmi con il gioco delle tre carte sono spacciati come aumento dei servizi, con una evidente mistificazione della realtà.

C.s. Repubblica Futura

