Sant'Agata Feltria. Esordio coi fiocchi per “Il Paese del Natale” 2024

Esordio coi fiocchi per “Il Paese del Natale” 2024. Fin dal mattino, Sant’Agata Feltria è stata invasa da una folla di persone che ha vissuto la prima giornata dell’edizione 2024 della manifestazione, un must per appassionati di mercatini natalizi, grazie all’ambiente suggestivo creato in un borgo già di per sé fiabesco, e per le proposte di musica, spettacolo e laboratorio. Diversi i tour operator presenti a Sant’Agata Feltria, provenienti da tutta Italia, come pure gli operatori delle tv private venute a girare servizi su “IL Paese del natale”. Molto successo ha riscosso il percorso “Presepi da non perdere”, e in particolare la mostra di presepi di Gualtiero Grilli allestita nelle sale del Palazzo Comunale (sopra Teatro Mariani). La “Mangiatoia” l’ampio stand gastronomico coperto e riscaldato all’interno dell’area fieristica, è stato preso d’assalto con file di visitatori durante l’ora di pranzo. Anche quest’anno Babbo Natale si conferma una delle attrazioni più ricercate de “Il Paese del Natale”. Nella sua Casa i bambini possono consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto offerti da Natalina e scrivere la letterina con la richiesta di dono da consegnare a Santa Claus. Quasi 250 i bambini accolti nella “Casa di Babbo Natale e degli Elfi”, “e molti di loro purtroppo non sono riusciti a consegnare la letterina nelle mani di Babbo Natale per via della lunga fila di attesa. Ci dispiace molto, speriamo che i bambini possano ritornare e incontrare personalmente Santa Claus” precisa Stefano Lidoni, presidente della Pro Loco che organizza l’evento. Tanti applausi per il nuovo spettacolo di danza aerea con tessuti. Ma gli eventi più seguiti e apprezzati sono stati la “Discesa dell’Angelo” e i fuochi di artificio che han concluso la prima giornata di festa. La spettacolare “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica a piazza Garibaldi è organizzata due volte al giorno (ore 12.30 e 17.30) in collaborazione con Gruppo Grotte Pipistrelli CAI sezione di Terni). “Una grande affluenza, visitatori educati, standisti contenti, i parcheggi hanno superato la prova del nome, e la navetta messa disposizione dall’Associazione Calcio S. Agata ha funzionato. – commenta Lidoni – Siamo soddisfatti e diamo appuntamento a tutti a domenica prossima con altre proposte nello scenario unico e incantevole del borgo allestito di tutto punto per le feste natalizie”. La 28esima edizione de “Il Paese del Natale” proseguirà domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre (sempre ad ingresso libero).