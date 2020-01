Santa Messa per celebrare il Patrono dei giornalisti: la Consulta ringrazia il Vescovo

Santa Messa per celebrare il Patrono dei giornalisti: la Consulta ringrazia il Vescovo.

La Consulta per l’informazione della Repubblica di San Marino e l’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters, desiderano ringraziare sentitamente sua Eccellenza Mons. Andrea Turazzi, vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, per l’iniziativa, che è stata gradita occasione di riflessione, dell’incontro e della Santa Messa per celebrare il Santo Patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. La Consulta e l’Usgi auspicano che l’appuntamento possa diventare una tradizione sempre più partecipata, nella consapevolezza che momenti di confronto, come quello proposto e condiviso dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, consentono, soprattutto nell’ambito di un lavoro delicato e importante ma per definizione pressante e impegnativo, di ritagliare importanti spazi di riflessione e di crescita personale e professionale.



I più letti della settimana: