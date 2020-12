Santarcangelo: Capodanno, in un video le iniziative del periodo natalizio e gli auguri della sindaca Alice Parma alla città

Sulla web radio di Officina Rimini Arte il dj set di Magi in collaborazione con il Capodanno in un km quadrato Un video per salutare la fine del 2020 e un dj set in streaming per cominciare il 2021 in musica. Sono le ultime due iniziative realizzate da Amministrazione comunale e Focus nell’ambito del progetto “L’Arca di Santarcangelo. Suoni, Arte, Natura”, lanciato nei giorni scorsi. In un video che sarà pubblicato sul sito e sui profili social dell’Amministrazione comunale nella giornata di domani (giovedì 31 dicembre), sarà possibile rivedere le installazioni realizzate in occasione di queste festività – dall’Albero dedicato a Tonino Guerra al progetto “L’era un béus. Poeti alle finestre” – per poi ascoltare gli auguri della sindaca Alice Parma alla città. Santarcangelo sarà presente inoltre all’interno dell’iniziativa “La lunga notte del clubbing”, maratona musicale di 12 ore organizzata dal Comune di Rimini e trasmessa in diretta streaming sulla web radio di Officina Rimini Arte a partire dalle ore 19 di domani. Accanto ad altri dj e locali storici della riviera, infatti, l’apertura della diretta sarà affidata a dj Magi, resident della sala dance anni 80/90/2000 del Bradipop, che partecipa all’iniziativa in collaborazione con il Capodanno in un km quadrato di Santarcangelo. Si completa così il quadro delle iniziative santarcangiolesi per il Capodanno, dopo quelle già avviate da alcuni giorni: l’installazione in piazza Ganganelli degli stendardi nati dalla collaborazione tra l'artista Allegra Corbo e il grafico Raffaele Primitivo – realizzati dall'impresa creativa PopUp Studio – e la trasmissione in filodiffusione dei classici reinterpretati e dei pezzi inediti realizzati da circa 70 musicisti locali, una colonna sonora a cura di Focus in collaborazione con Andrea Alessi e Nicolò Fiori.

Comunicato stampa

Comune di Santarcangelo di Romagna

