Santarcangelo: gli alunni della scuola primaria incontrano l'unità cinofila

Nella splendida cornice di Santarcangelo di Romagna, in occasione dell’antica Fiera di San Michele, sabato 28 settembre u.s., l’associazione U.C.S. Romagna (Unita’ Cinofile da Soccorso Romagna), ha invitato la Guardia di Finanza di Rimini, unitamente alla loro unita’ cinofila, a partecipare ad una giornata formativa, con gli studenti delle scuole elementari della citta’. Presso lo sferisterio, si è quindi tenuto un incontro formativo per far conoscere ai ragazzi, attraverso i nostri “amici a 4 zampe”, il delicato tema della legalita’, prevenzione e contrasto ai c.d. fenomeni di devianza come lo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche il bullismo e il cyberbullismo. L’incontro ha visto l’intervento di una quarantina di ragazzi che dopo l’illustrazione dell’attivita’ svolta dalla Guardia di Finanza hanno rivolto domande sui compiti del Corpo ed hanno potuto conoscere ed accarezzare il magnifico esemplare di pastore tedesco di nome “Ulla”, in forza al Comando Provinciale di Rimini, specializzato nella ricerca di stupefacenti. L’iniziativa, essendo rivolta agli alunni della scuola primaria, si ricollega al progetto di educazione alla legalita’ economica, che anche per l’anno scolastico 2019/2020 prevede l’organizzazione, a livello nazionale, di incontri presso gli istituti scolastici aventi lo scopo di sensibilizzare i giovani ad una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini e che opera a tutela della sicurezza economico- finanziaria. Al termine dell’evento il comune di Santarcangelo di Romagna e l’associazione U.C.S. Romagna hanno voluto donare ai rappresentanti del Corpo intervenuti una targa ricordo, a ringraziamento per il quotidiano impegno della Guardia di Finanza e delle unità cinofile in fiamme gialle a tutela della legalita’ e a contrasto degli illeciti traffici di stupefacenti.