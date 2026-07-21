Santarcangelo, la settimana più dolce: torna SantarcanGelato. La star è Luca Montersino Il famoso pastry chef televisivo sarà protagonista con il suo Sliceroll. Dal gusto squacquerone e rucola a quello con polvere di capperi: scopri le proposte più curiose della nona edizione (24 e 25 luglio)

Santarcangelo, la settimana più dolce: torna SantarcanGelato. La star è Luca Montersino.

Dal gusto squacquerone e rucola a quello con polvere di capperi e scorza di limone. Anche quest'anno non mancheranno gli accostamenti bizzarri e le proposte esclusive durante la nona edizione di SantarcanGelato, in programma il 24 e 25 luglio in piazza Ganganelli. Testimonial e star dell'evento, nato per celebrare gli interpreti santarcangiolesi del gelato artigianale, sarà ancora una volta Luca Montersino: il celebre pastry chef, famoso per i programmi televisivi sul mondo della cucina e della pasticceria d'autore, porterà a Santarcangelo il suo iconico stecco, versione da passeggio del brand Sliceroll. L'innovativo format, che prevede eleganti cilidri di gelato, congelati e poi affettati a rondelle prima di essere infilati in uno stecco e ricoperti di glassa, torna quindi protagonista a SantarcanGelato: proprio l'anno scorso era riuscito nell'impresa di affettarne oltre 900. Un record. Luca Montersino è un nome piuttosto autorevole della pasticceria italiana: dietro al volto televisivo, protagonista su Rai 1 di programmi come La prova del cuoco ed E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, c'è il professionista e food manager che ha fatto della ricerca e dell'eclettismo il proprio marchio di fabbrica: già consulente per marchi prestigiosi come Ferrero e Autogrill, è autore di oltre 30 volumi di settore e titolare della prima web school italiana di cucina a pasticceria. “Sono davvero felice e orgoglioso di partecipare, per il terzo anno, a SantarcanGelato. Per noi è ormai un appuntamento speciale, che negli anni ci ha regalato grandi soddisfazioni e un entusiasmo straordinario da parte del pubblico”, ha rivelato Montersino.

“In ogni edizione abbiamo visto persone attendere pazientemente, anche per decine di minuti, pur di assaggiare il nostro gelato. È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che rappresenta la conferma più autentica del valore del lavoro che svolgiamo ogni giorno, con l’obiettivo di offrire un prodotto di altissima qualità e un’esperienza diversa dal solito. Il merito, però, è anche di SantarcanGelato – ammette - una manifestazione organizzata con grande professionalità, capace di valorizzare il mondo del gelato artigianale e di offrire spazio all’innovazione, alla creatività e alla ricerca. È proprio questo lo spirito che condividiamo con Sliceroll, un progetto nato per sorprendere, emozionare e raccontare il gelato attraverso idee originali e una continua ricerca della qualità. Essere nuovamente qui è per noi un motivo di grande orgoglio e un’occasione preziosa per condividere la nostra passione con un pubblico che, anno dopo anno, continua a dimostrarci un affetto davvero straordinario”.

Sette le gelaterie santarcangiolesi che, grazie al loro carretto artigianale – firmato dall'azienda romagnola Sancio Cart – proporranno nella cornice di Piazza Ganganelli una serie di gusti inediti: Fresh Mavi, Dolcemente, LattePiù, Le Delizie, CremGlassè, Pasticceria Succi e Cucinino. Tra gli abbinamenti più curiosi di questa edizione il gelato all'olio di oliva con polvere di capperi e scorza di limone, quello squacquerone e rucola e il Guatemala Dark: un cioccolato fondente aromatizzato col prestigioso rum Zacapa. Una delle novità di quest'anno sarà anche la presenza del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP: alcune gelaterie, a cui si aggiungono gli stand di Mengo e La Quinta, proporranno il gelato direttamente in un cono di piadina. Lo farà anche Città Viva che nel proprio stand promuoverà quella della Trattoria del Passatore, prima e unica a potersi fregiare della certificazione IGP. Un sodalizio strategico, quello tra piada e gelato, che sancisce un legame già profondo tra i due grandi format dell'estate clementina. SantarcanGelato però non sarà soltanto una fiera golosa, ma una vera e propria festa dedicata a tutta la famiglia: venerdì 24 luglio si parte con il laboratorio di Marbreblond dedicato ai più piccoli: grazie a Kid's Drive ogni bambino potrà assemblare la propria MarbreCar di cartone, personalizzandola e colorandola insieme ai genitori e a tanti altri bambini, fino ad immaginare di accendere il motore e parcheggiarla in un vero e proprio cinema drive-in: sullo schermo di piazza Ganganelli è prevista la visione del film d'animazione Ralph Spaccatutto. Mentre sabato 25 luglio si prosegue a ritmo di soul e R&B con il live dei Pushover e tutta la fisicità scenica e l'allegria dei Musicanti di San Crispino: il gruppo popolare romagnolo, canottiera attillata infilata sotto ai blue jeans e fazzoletto bianco e rosso in testa, proporrà il solito vasto reportorio mixando la musica tradizionale romagnola al funky di New Orleans, le sigle dei telefilm americani e la musica popolare dei balcani.

c.s. SantarcanGelato

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