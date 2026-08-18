Santarcangelo mostra il suo volto più esoterico: con le Notti della Luna arrivano cartomanti e danzatrici del fuoco

Santarcangelo mostra il suo volto più misterioso, cambiando per un weekend colori, profumi e atmosfere, come in un film di Fellini o di Tim Burton: archiviata la festa della piadina, messo in bacheca il weekend dedicato al gelato artigianale e quello mainstream del vino, il centro storico affida alla luna (e al profumo d'incenso) gli ultimi scampoli di un agosto mai così caldo. Sotto il cielo di Santarcangelo, piazza Ganganelli e le stradine del centro, da via Molari a via Don Minzoni, brulicheranno di cartomanti, chiromanti, astrologi e personaggi sospesi tra il gotico e la fiaba. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto tornano Le Notti della Luna, giunte quest'anno alla sesta edizione. Negli anni la manifestazione si è infatti ritagliata un'identità autonoma, mescolando sapientemente magia e benessere e trasformandosi in un format originale capace di richiamare ogni anno migliaia di curiosi: oltre ad ospitare fachiri, cartomanti e astrologi, che proporranno ai passanti tarocchi e lettura della mano, ci sarà un'area dedicata ai massaggi olistici. Anche il caratteristico mercatino griffato Mani in Piazza, capace di riunire ogni volta i migliori produttori e artigiani locali, è pronto a mostrare il suo volto più esoterico, offrendo al pubblico una vasta gamma di oggetti e articoli a tema: per ogni acquisto presso le bancarelle dell'artigianato, ma anche all'interno dei negozi del circuito Città Viva, sarà inoltre possibile richiedere la t-shirt, in edizione limitata, realizzata con il simbolo delle Notti della Luna. Non mancherà nemmeno la musica, con arpe e violini capaci di regalare un'atmosfera quasi fiabesca e la possibilità di cenare presso l'area dedicata allo street food, tra danzatrici del fuoco e spettacoli itineranti. Domenica 23 agosto arriva anche Il Mercatino della Piccola Luna, uno spazio speciale dedicato ai più piccoli, dove saranno i bambini i veri protagonisti. "Forse questo non sarà il format più conosciuto tra quelli che proponiamo durante l'anno, ma è certamente tra quelli che garantiscono il maggior ritorno alle attività del centro", osserva il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi. "Non so se sia davvero una questione di magia, però c'è un dato che continua a sorprenderci: arrivano le cartomanti e, quasi per incanto, i visitatori entrano anche nei negozi e fanno acquisti. Non abbiamo ancora trovato una spiegazione scientifica, ma ogni anno succede così", scherza Bertozzi, tra i primi a credere nella forza del format. Per tre sere Santarcangelo proverà quindi a giocare la carta del mistero. Se funzionerà saranno, ancora una volta, i numeri delle presenze e gli incassi dei commercianti a confermare che, almeno in questo caso, la luna qualche effetto sulla città continua ad averlo.

C.s.







