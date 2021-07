Santarcangelo: nuovo basamento per il ciliegio dedicato a Tonino Guerra

Inaugurato questa mattina (sabato 31 luglio) il nuovo basamento per il ciliegio collocato davanti all’ufficio Turistico di via Cesare Battisti e dedicato a Tonino Guerra. Installato a dicembre 2019 grazie all’idea di Fausto Fratti nell’ambito dell’iniziativa “Qui Santarcangelo”, l’albero, così come il nuovo basamento, è stato realizzato gratuitamente dai carpentieri Luigi ed Emanuele Drudi della ditta C.M.D. di Villa Verucchio – che hanno contribuito con materiali e manodopera – e dal saldatore Gianluca Sirotti. L’installazione, realizzata in omaggio a Tonino Guerra in occasione del centenario dalla nascita, è un’opera collettiva che ha coinvolto diversi artigiani e professionisti tra cui le ditte F.lli Anelli, Nuova Cei, Edilimpianti, il vivaio Fabbri, l’artista Leonardo Blanco e l’ingegner Stefano Coveri. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Alice Parma, la vice sindaca e assessora alla cultura Pamela Fussi, l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli, il presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini e alcuni degli artigiani che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.

Comunicato stampa

Comune di Santarcangelo

