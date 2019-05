Santi: Nuova statale 16: si farà solo se lavoriamo insieme

Sul blocco della nuova SS16 ho letto diversi annunci di interessamento. I Sindaci del territorio si sono riuniti con la provincia ed abbiamo deciso di muoverci insieme, tenendo un profilo istituzionale. Insieme abbiamo chiesto un incontro al Ministero per avere chiarimenti ed esprimere la nostra preoccupazione e la nostra richiesta di proroga del VIA per passare direttamente alla fase esecutiva. Rivolgo un appello a tutti i parlamentari e a tutte le forze politiche affinchè ci si muova insieme, senza fughe in avanti e senza strumentalizzazioni politiche. Lavoriamo per la strada non per garantirci un posto al sole. Abbiamo già un mezzo impegno per un incontro per martedì prossimo 22 maggio, non vorrei fosse compromesso dalle sovrapposizioni e dalle strumentalizzazione politica nella corsa alla visibilità in vista delle elezioni.