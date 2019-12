Santi - Sabba - Raggini: "Giù le mani della politica dal ponte"

La politica sarebbe bene non mettesse le mani sul ponte di Verucchio. Le motivazioni che hanno portato alla chiusura temporanea del ponte sono precauzionali e dettate dal buon senso data l'allerta di protezione civile Arancione su tutto il territorio provinciale. Il ponte è minacciato dalle condizioni erosive che sono dovute al crollo della briglia. Ci sono interventi in itinere e programmati fin dal giorno dopo del crollo con ingenti risorse dedicate, sia regionali che provinciali. Tutto il resto dipende dalla complessità della situazione e dalle condizioni meteo. Se l’obiettivo è quello cavalcare le preoccupazioni e di scaricare responsabilità per mettere in luce la propria azione politica, da qualunque parte provenga diciamo che è – per usare un eufemismo - un errore, data la situazione anche molto grave. Invochiamo responsabilità da parte di tutti, non è questo il tempo delle polemiche, badiamo a lavorare, possibilmente remando tutti nella stessa direzione.

c.s. congiunto

Riziero Santi Presidente Provincia di Rimini

Stefania Sabba Sindaco di Verucchio

Ronny Raggini Sindaco di Poggio Torriana