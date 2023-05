USL Santolini: si guardi a esempi virtuosi per costruire un orizzonte più sereno

Santolini: si guardi a esempi virtuosi per costruire un orizzonte più sereno.

E’ giunto il tempo anche qui a San Marino di spalancare la porta a una visione nuova, con un orizzonte più sereno. A volte infatti è sufficiente cambiare il paradigma per tornare a infondere fiducia nel sistema. Nella vicina Italia lo ha fatto EssilorLuxottica riconoscendo ai propri dipendenti 4100 euro a testa come maxipremio di produzione. Parliamo di due stipendi che con l’inflazione galoppante permetteranno a tante famiglie di recuperare al- meno una parte di quelle spese in più legate, non a maggiori consumi ma ad aumenti purtroppo generalizzati. E’ dimostrato che una azienda che punti al successo deve poter contare su dirigenti che oltre alle capacità professio- nali abbiano anche la lungimiranza di premiare coloro che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell’azienda stessa. I premi infatti sono sempre importanti perché danno energia e attirano attenzione sui progetti. “Inoltre - ha dichiarato il Segretario della Federazione Servizi e Commercio Marco Santolini con la piena condivisione del Segretario Generale Francesca Busignani - spingono le persone a dare il massimo, a lavorare ancor più con cura, a sentirsi parte di un tut- to. Non è un caso che più sono alti i premi di produzione più sono alte le percentuali degli utili. Si tratta di un modello di crescita attuabile anche nella nostra realtà e al quale fa bene ispirarsi con azioni concrete”, ha proseguito il Segretario della Federazione Servizi e Commercio Santolini.

cs Unione Sammarinese Lavoratori

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: