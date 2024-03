SAP Rimini: Giornata internazionale della donna

SAP Rimini: Giornata internazionale della donna.

Oggi celebriamo, la forza e la determinazione delle donne in tutto il mondo, ma riflettiamo anche sulle sfide e sulle disparità che ancora affrontano ogni giorno. L'8 marzo - spiega il segretario provinciale di Rimini del SAP Sindacato Autonomo di Polizia Salvatore Giglia - é un promemoria dell'importanza di continuare a lottare per l'uguaglianza di genere in tutte le sue forme. Dobbiamo lavorare insieme per creare un mondo in cui ogni donna e ragazza possa realizzare pienamente il suo potenziale, senza paura di discriminazioni, violenze o limitazioni imposte dalla società. Oggi e tutti i giorni, impegniamoci per un futuro più giusto e inclusivo per tutte le donne.

Anche quest’anno il SAP ha voluto omaggiare le donne della Polizia di Stato della provincia di Rimini con le tradizionali mimose. Un gesto gentile per ringraziare le colleghe per il loro prezioso e insostituibile contributo nella quotidiana attività professionale.

La segreteria provinciale del Sindacato ha consegnato ad ognuna, presso i rispettivi uffici di servizio, Polizia Stradale, Ferroviaria, Sicurezza Cibernetica, Frontiera e Questura, un rametto del fiore simbolo della ricorrenza.

L’auspicio - sottolinea Giglia - è che le condizioni del lavoro al femminile, vengano sempre rispettate e consentano quella parità di trattamento dovuta e necessaria non solo per le donne in divisa, ma per tutte.

Buona giornata internazionale della donna a tutte, poliziotte e non.



Comunicato stampa

SAP Rimini

