Sarà dedicata ai temi di maggiore attualità per il sindacato. Alle 18.30 sulla Pagina Facebook "Cuore CSdL"

Riprendono le puntate di "CSdL Informa", il format di informazione e approfondimento della Confederazione Sammarinese del Lavoro in onda il mercoledì alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Un programma che ha riscosso un notevole interesse da parte dei lavoratori e dei cittadini. Domani è in programma il quindicesimo appuntamento, dedicato ai temi sindacali, sociali ed economici di maggiore attualità. Come di consueto il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini coordina il programma, in cui intervengono un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro federazioni di categoria: industria, pubblico impiego, costruzioni e servizi, pensionati.

