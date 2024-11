Sara Jane Ghiotti: Dal Titano al Kazakistan per celebrare il jazz femminile italiano

La cantante jazz sammarinese Sara Jane Ghiotti è stata invitata a partecipare a un prestigioso progetto culturale per la divulgazione del jazz femminile italiano ad Almaty, Kazakistan, su iniziativa della direzione artistica dell'EverJazz Club, in collaborazione con gli Istituti Culturali Italiani in Kazakistan e con il sostegno della Segreteria agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. L'evento rappresenta un momento significativo di scambio culturale e musicale, incarnando i valori del jazz come linguaggio universale e simbolo di melting pot sociale. Sara Jane Ghiotti, nota per la sua profonda sensibilità artistica e il suo impegno nel promuovere il ruolo delle donne nel jazz, sarà protagonista di due serate imperdibili. Il programma La cantante si esibirà: - il 29 novembre 2024 presso l'iconico EverJazz Club di Almaty, accompagnata da musicisti locali selezionati dalla direzione artistica. Dopo una giornata di studio e prove insieme, il pubblico potrà assistere a due spettacoli, rispettivamente alle ore 19:00 e alle ore 22:00, durante i quali Ghiotti proporrà alcuni suoi arrangiamenti originali, unendo la tradizione jazzistica italiana alla ricca cultura musicale kazaka. - Il 30 novembre, Sara Jane Ghiotti porterà invece la sua arte al servizio degli Istituti Culturali Italiani in Kazakistan, in una performance dedicata alla valorizzazione del patrimonio jazzistico italiano e al dialogo culturale tra i due Paesi. Un progetto di valore internazionale La partecipazione di Sara Jane Ghiotti sottolinea l'importanza del jazz come strumento di connessione globale e il ruolo cruciale delle collaborazioni internazionali nella promozione della cultura. Questo evento si colloca in un quadro di iniziative che rafforzano i legami tra la Repubblica di San Marino, l’Italia e il Kazakistan, creando un ponte artistico e umano tra tradizioni e linguaggi diversi. La Segreteria agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha espresso il proprio sostegno a questo progetto, che conferma il talento sammarinese come ambasciatore della cultura nel mondo. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività di Sara Jane Ghiotti, è possibile contattare la direzione dell’EverJazz Club o gli Istituti Culturali Italiani in Kazakistan.

cs Sara Jane Ghiotti

