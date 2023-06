Sara Jane Ghiotti - DIARIO DI BORDO

Sara Jane Ghiotti, vincitrice del Premio Speciale Ciampi 2023, è l’ospite della nuova puntata di “Diario di bordo”. Attiva da più di un decennio nella scena jazz nazionale, Sara Jane Ghiotti è una cantante, arrangiatrice e direttrice d’orchestra jazz di San Marino. Come cantante è stata presente in programmi teatrali e festival, come il Bansko International Jazz Festival (Bulgaria), il Jerash Festival of Cultures and Arts (Giordania), Jazz&Image at the Colosseum (Parco de Celio, Rome), La Scala in Città (Milano) , Chiesa di San Matteo (Copenaghen), Expo 2022 a Dubai (Emirati). Ha pubblicato il primo album a suo nome nel 2018 con il titolo di “In mancanza d’aria” (AlfaMusic), confrontandosi con Guinga, Milton Nascimento ed Edu Lobo, i tre principali compositori della Musica Popolare Brasiliana. Nello stesso anno ha partecipato ad una puntata del format YouTube “Total World Tour” di Joss Stone, in cui le due cantanti eseguono il brano “Samba da felicidade” di Sara Jane, ottenendo così una grande visibilità internazionale. All’Astronave Recording Studios, Sara Jane Ghiotti, presenta il suo secondo ed ultimo lavoro discografico intitolato "Non siamo tutti eroi” (AlfaMusic, 2021), portando in una live session l’universo canoro di Piero Ciampi, rivisitando alcuni dei brani più crepuscolari del cantautore livornese in una chiave tutta al femminile. Ad accompagnarla ci sono Giulia Lazzarini alla viola e Silvia Valtieri al pianoforte. La puntata è visibile sul canale YouTube dell’ Astronave Recording Studios.

