Sara Jane Ghiotti ospite del Trio Opera Jazz della Filarmonica del Teatro alla Scala

Martedì 11 alle 19.30 presso Ex Convitto Parco Trotter-Mosso

Mercoledì 12 alle 21.30 presso i Bagni Misteriosi

Giuseppe Ettorre, contrabbasso

Giuseppe Cacciola, batteria

Emanuele Pedrani, pianoforte e arrangiamenti

Sara Jane Ghiotti, voce

Dal 9 al 12 luglio torna La Scala in città, giunta alla sua terza edizione, con 14 spettacoli dislocati nei nove municipi di Milano.

La Scala in città è realizzata dal Teatro in collaborazione con Filarmonica della Scala e Accademia Teatro alla Scala nell’ambito dell’iniziativa “Milano è viva” promossa dal Comune di Milano.

Si ringraziano per la collaborazione Fondazione Cariplo e per il sostegno BMW Italia e Edison.

Tutti gli spettacoli e le iniziative sono a ingresso gratuito previa prenotazione, dalle ore 12 di martedì 4 luglio.

https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/concerti/eventi-fuori-sede/la-scala-in-citta.html

Per il secondo anno la cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti è stata invitata come artista ospite del trio Opera Jazz della Filarmonica della Scala.



Sara Jane Ghiotti

Cantante, arrangiatrice, compositrice.

Premio Ciampi 2023.

Nel 2022 pubblica come arrangiatrice e solista per AlfaMusic “Non siamo tutti eroi”, un album in cui indaga l'universo poetico di Ciampi.

A gennaio 2023 riceve la Targa del Premio Ciampi 2023 (edizione speciale).

A Maggio 2018 pubblica il primo disco “In mancanza d’Aria” per l’etichetta AlfaMusic.

Ha cantato all’interno di importanti Festival, rassegne teatrali e jazz club, quali il Festival of Arts and Cultures di Jerash (Giordania), il Bansko Jazz Festival (Bulgaria), La Scala in Citta' (Milano), Expo Dubai 2020 (Dubai, Emirati Arabi), St. Mattheu's Church (Copenaghen, Danimarca), Jazz&Image (Roma), Alexander Platz (Roma), Teatro Petrella (FC, 2022), Ferrara Jazz club (Italia, 2019), Crossroads Festival (Lugo, 2021), Cala Gonone Jazz (Nuoro, Sardinia, 2020), Emilia Romagna festival (Imola, 2022).

E' laureata con lode in Canto Jazz presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, sotto la guida dei M° G. Gualandi e B. Tommaso.

E' laureata con lode in Arrangiamento e Direzione per Orchestra Jazz presso il Rossini di Pesaro, sotto la guida del M° Gianmarco Gualandi.

E' Laureata con Lode in Logopedia.

Esperta in Vocologia Artistica.



Comunicato Stampa

Sara Jane Ghiotti