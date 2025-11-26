Sara Jane Ghiotti tra le protagoniste del Premio Ciampi – Città di Livorno 2025

Tra radio, convegni e palcoscenico La cantante e arrangiatrice sammarinese Sara Jane Ghiotti sarà tra le protagoniste del Premio Ciampi – Città di Livorno 2025, con una presenza che intreccia divulgazione, produzione radiofonica e performance dal vivo. Dal 13 novembre 2025, Ghiotti firma insieme a Sergio Albertoni il ciclo radiofonico Non siamo tutti eroi – Piero Ciampi alla radio, una produzione RSI – Rete Due della Radio Svizzera Italiana, inserita nel format Biscrome. La serie (dieci puntate, ogni giovedì alle 22.15), affronta l’eredità poetica e musicale di Piero Ciampi alternando ascolti d’archivio, analisi narrativa e una selezione di riletture tratte dal disco omonimo dell’artista. Le puntate sono disponibili anche in podcast su rsi.ch/rete-due/biscrome. In occasione della finale del Premio Ciampi, che si terrà il 13 dicembre prossimo al teatro Goldoni di Livorno, Ghiotti parteciperà: al convegno pomeridiano, presentando la serie radiofonica e la propria ricerca su Ciampi; al concerto serale, con un intervento in duetto con Lucia Rango e la Banda del Premio Ciampi, diretta da Jennà Romano. Vincitrice dell’edizione speciale del Premio Ciampi 2023 con l’album Non siamo tutti eroi, Ghiotti prosegue così il suo percorso di approfondimento sulla figura del cantautore livornese, restituendone l’attualità con una prospettiva artistica e musicologica.

C.s. - Sara Jane Ghiotti







