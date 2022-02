Sarà Mogol il presidente di giuria del festival “Una voce per San Marino" Sabato 19 febbraio 2022 alle ore 21 in diretta tv presso il Teatro Nuovo a Dogana, Repubblica di San Marino Il vincitore accederà all’Eurovision Song Contest 2022

Sarà Mogol il presidente di giuria del festival “Una voce per San Marino".

La finalissima sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV (visibile sul canale 831 del DTT, 520 di Sky e 93 TV Sat). I biglietti per accedere alla serata sono pre-vendita sul circuito Viva Ticket.

Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, ha visto la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata di sabato 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino. “Sono particolarmente soddisfatto di aver contribuito a dare vita a questo grande evento - spiega il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- che nella sua parte iniziale, quella dedicata al contest, ha riscosso grande successo, ha garantito al nostro Paese un’importante visibilità e ha portato sul Titano artisti provenienti da tutto il mondo. Ora siamo giunti alla fase finale -prosegue Pedini Amati- quella che ci consentirà di vedere sul palco del Teatro Nuovo tanti grandi artisti e che ci dirà chi difenderà i colori di San Marino all’Eurovision Song Contest di Torino. Sono certo che sarà una bellissima serata di musica e che contribuirà a promuovere ulteriormente il nostro Paese”.

“Una Voce per San Marino è una sfida che San Marino RTV ha accettato con grande entusiasmo. Sarà anche il mezzo che porterà la Repubblica di San Marino nelle case dei tantissimi europei che seguono con passione l'Eurovision. E da parte nostra un grande in bocca al lupo a tutti". Ludovico di Meo, direttore di San Marino RTV.

Questa sera dalle ore 23 saranno resi noti i nomi dei 9 vincitori della Finale Emergenti che accederanno alla finalissima di domani sera, in diretta dalle 21 su San Marino RTV.

La serata sarà condotta da Senhit e Jonathan e sarà sottoposta al giudizio di 5 professionisti del settore che sono:

Mogol (Presidente)

Simon Lee: direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore, orchestratore, supervisore musicale per Andrew Lloyd Webber, London Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic, The Little Prince, Grey Gardens, Pippin, Evita, The Beautiful Game, Jesus Christ Superstar, The Phantom of the Opera, Bjork. Attualmente dirige la Symphonic Disney con i concerti di Frozen per la Pixar.

Clarissa Martinelli: speaker di Radio Bruno

Susanne Georgi: cantante danese ma andorrana di adozione, ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2009 in rappresentanza del piccolo stato dell'Andorra.

Dino Sewart: managing director BMG Italy, con anni di esperienza editoriale e discografica, è l'artefice del successo di Francesco Gabbani e, tra le ultime collaborazioni editoriali e discografiche, Ornella Vanoni, Ditonellapiaga e Rettore, Paolo Conte, Franc

Giuria radio

Lia Fiorio - Radio San Marino (Presidente)

Valentino Berti - Radio Gamma e Latte e Miele

Jessica Vallorani - Radio Sabbia

Giuria Stampa:

Andrea Lattanzi (Presidente)

Gabriele Fazio – Agi (agenzia di stampa)

Serena Sartini – Aska News (agenzia di stampa)

