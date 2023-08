“Sarà perché ti amo”, l’8 settembre una giornata interamente dedicata ai più piccoli con approfondimenti sui temi dell’oncologia pediatrica La Segreteria di Stato per il Turismo propone un evento per sensibilizzare su temi particolarmente delicati e contemporaneamente far divertire, giocare e ballare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie

La Segreteria di Stato per il Turismo ha organizzato, per il prossimo venerdì 8 settembre, al Parco Ausa di San Marino, un evento dal titolo "Sarà perché ti amo". Una giornata dedicata al divertimento di tutta la famiglia, alla sensibilizzazione e alla solidarietà su temi particolarmente sentiti fra la popolazione sammarinese. L'intento dell’iniziativa, organizzata con il sostegno di numerose aziende private, è infatti quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema delicato eppure importante come quello dell'oncologia pediatrica e di creare un momento di unità e di supporto verso i bambini e le loro famiglie che affrontano ogni giorno questa sfida. A partire dalle 14 sarà aperta un’ampia area giochi per bambini con attrazioni gonfiabili, truccabimbi, attività di animazione, giostre e food-truck. Alle 18.30 sul palco allestito al Parco Ausa, si terrà la tavola rotonda dal titolo "Tumori infantili, guarire si può", durante la quale interverranno medici specialisti in oncoematologia pediatrica e neurochirurgia pediatrica provenienti dagli Istituti ospedalieri di Bologna, Rimini e San Marino. Interverranno la Dott.ssa Laura Viola della Pediatria dell’Ospedale di Stato ISS San Marino, la Dott.ssa Fraia Melchionda (Oncoematologia Pediatrica presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna), il Dott. Arcangelo Prete (Oncoematologia Pediatrica Ospedale Sant'Orsola di Bologna), il Prof. Mino Zucchelli (Neurochirurgia Pediatrica e Università degli Studi di Bologna Ospedale Bellaria di Bologna), la Dott.ssa Roberta Pericoli (Oncoematologia Pediatrica presso AUSL Romagna). Alle 20.30 il concerto de “I Ricchi e Poveri” uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo con una storia unica di oltre 50 anni di musica, voci capaci di suscitare emozioni positive e profonde, come dimostrato dall’esperienza straordinaria di una delle bambine coinvolte. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati insieme alle autorità e ai rappresentanti degli enti coinvolti interverrà domani in conferenza stampa (ore 10, Segreteria di Stato per il Turismo) per presentare i dettagli dell’appuntamento e per “svelare” ulteriori iniziative collegate a “Sarà perché ti amo”. L’evento è gratuito e ad offerta libera e volontaria, il ricavato sarà devoluto ad associazioni oncologiche pediatriche. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Nuovo di Dogana.

