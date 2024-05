Sara Zavoli di Alleanza Riformista “Il Mio Impegno per Migliorare le Infrastrutture e Sostenere Famiglie e Anziani”

Sara Zavoli di Alleanza Riformista “Il Mio Impegno per Migliorare le Infrastrutture e Sostenere Famiglie e Anziani”.

Migliorare le infrastrutture e offrire maggiore sostegno alle famiglie e agli anziani è fondamentale. È cruciale potenziare le nostre infrastrutture per sostenere le famiglie e garantire agli anziani una vita dignitosa e integrata nella nostra comunità. È essenziale prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone più fragili, soprattutto gli anziani, che sono una componente vitale della nostra società. Con l’innalzamento dell’età media, che testimonia un'elevata qualità di vita a San Marino, dobbiamo investire in servizi specifici che migliorino la gestione globale degli anziani. Ciò include il potenziamento delle capacità della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e l'istituzione di un progetto di Hospice e di Lungodegenza, che offra cure adeguate e una buona qualità di vita ai pazienti terminali. Inoltre, è fondamentale rafforzare il servizio di cura a domicilio, implementando strategie sociali di supporto che contrastino l’isolamento, l’abbandono e la solitudine. È altrettanto importante mantenere e potenziare il servizio di onco-ematologia, estendendo gli accordi con i centri di riferimento esistenti. La mia proposta include anche la promozione di un invecchiamento attivo e la prevenzione dei disturbi della memoria, sottolineando l'importanza di includere gli anziani nella società. È cruciale garantire la possibilità di vivere in autonomia, supportata da una rete di assistenza formale e informale, e valutare l'introduzione di congedi parentali specifici per coloro che assistono i familiari anziani.

Sara Zavoli Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: