Sarah Toscano inaugura "Summer Vibes": al via la rassegna estiva del San Marino Outlet

Sarah Toscano inaugura "Summer Vibes": al via la rassegna estiva del San Marino Outlet.

Sta per alzarsi il sipario su Summer Vibes, la rassegna musicale estiva del San Marino Outlet in scena tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto. Sul palco della nuova Arena spettacoli saliranno alcuni degli artisti più amati della musica italiana, con un programma che spazierà dal pop alla dance, dall’urban ai grandi successi generazionali. Tutti i concerti di Summer Vibes sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito web di San Marino Outlet. Ad inaugurare la rassegna, venerdì 10 luglio, sarà Sarah Toscano, una delle voci più amate e promettenti del nuovo panorama pop italiano. Dopo la vittoria ad Amici 2023, ha consolidato il suo percorso artistico con la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e la pubblicazione del suo primo album MET GALA, seguito dall’omonimo tour che ha fatto registrare diversi sold out. Quest’anno ha pubblicato il singolo Atlantide, colonna sonora del film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”, che segna anche il suo esordio come attrice. La data del San Marino Outlet fa parte del suo tour estivo. La rassegna Summer Vibes ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino San Marino, che riconosce nell'iniziativa un valore per l’intero territorio, capace di arricchire l’offerta turistica della Repubblica.

LE PROSSIME DATE

Il 17 luglio sarà la volta de Le Vibrazioni, tra le band più amate del panorama nazionale. Il 24 luglio il palco accoglierà Fred De Palma, artista tra i più rappresentativi della scena urban-pop italiana. Il 31 luglio arriverà a San Marino Outlet uno dei personaggi più eclettici dello spettacolo italiano: Cristiano Malgioglio affiancato da Angie, finalista dell’ultima edizione di Amici. Il mese di agosto si aprirà, venerdì 7, con il ritorno sul palco di Benji e Fede, duo amatissimo dal pubblico più giovane. Gran finale, il 14 agosto, con DJ Molella, nome storico della dance italiana e internazionale e Rosa Chemical, tra gli artisti e performer più originali e provocatori della nuova scena musicale.

NAVETTE GRATUITE DA RIMINI

Per rendere ancora più semplice la partecipazione agli eventi, è stato predisposto un servizio navetta gratuito che collegherà la Stazione ferroviaria di Rimini al San Marino Outlet. Le partenze da Rimini sono previste alle 17.15, 18.15 e 19.30, mentre il servizio di ritorno partirà dall'outlet alle 22.45 e alle 24.00, con arrivo alla stazione ferroviaria di Rimini. Il servizio è gratuito, senza bisogno di prenotazione. Si può raggiungere San Marino Outlet senza pensieri anche in auto, grazie ai 1.165 parcheggi gratuiti a disposizione. ORARIO PROLUNGATO FINO ALLA MEZZANOTTE CON SPECIALI PROMOZIONI In occasione delle sei serate l'orario d'apertura del centro sarà prolungato fino alla mezzanotte, permettendo ai visitatori di vivere un'esperienza completa tra shopping, ristorazione e spettacolo. Dalle 18.00 fino alla chiusura, sarà attiva una promozione speciale: un extra sconto del -20% sul prezzo in saldo nei punti vendita aderenti.

CINQUE NUOVI PUNTI VENDITA PER UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ COMPLETA

L’offerta di San Marino Outlet si è arricchita in questi giorni con nuove prestigiose aperture: da Coccinelle, brand di borse e accessori dal design contemporaneo, ad High, marchio sinonimo di ricerca stilistica e qualità sartoriale, passando per Liu Jo Uomo, con il suo stile moderno e raffinato ed Harmont e Blaine Junior, punto di riferimento per l'abbigliamento dei più piccoli, con collezioni che uniscono qualità, comfort e un'eleganza fresca e contemporanea. Nei prossimi giorni, inoltre, inaugurerà il punto vendita GAS, brand iconico del mondo denim e casulwear.

Comunicato stampa

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