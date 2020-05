Sardine lanciano Rimini incontri online “Prima che sia dopo”

L’emergenza sanitaria di questi mesi ci rende insicuri circa il nostro futuro prossimo, in considerazione delle conseguenze economiche e sociali che il lockdown ha provocato. Crediamo che in questo momento sia necessario unire le forze, conoscerci, quindi affrontare le difficoltà che questa emergenza ha causato, e continua a causare, in maniera propositiva e costruttiva. Per questo motivo noi Sardine di Rimini abbiamo riflettuto sulla possibilità di creare uno spazio dove incontrarci per riflettere, insieme a tutti coloro che lo vorranno. Abbiamo allora pensato ad un Ciclo di incontri intitolato “Prima che sia dopo”, un contenitore per provare a rispondere assieme alla domanda: Cosa ci sarà dopo il Covid-19? Questi incontri vogliono essere un momento per pensare e proporre soluzioni in relazione a diversi temi che toccano il nostro territorio. Il primo incontro intitolato “Terra e Libertà”, in diretta Facebook sulla nostra pagina martedì 19 alle 21, vuole partire dai gravissimi e inaccettabili episodi di sfruttamento che hanno visto coinvolti alcuni migranti, impiegati nelle campagne romagnole, per condurre a una riflessione costruttiva e suggerire soluzioni per questo periodo del “Dopo COVID”. A questo primo incontro ne seguiranno, dunque, altri con l’intento di unire il nostro territorio per comprendere insieme come affrontare al meglio il futuro prossimo che ci aspetta.