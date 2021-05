Sardine Rimini: "Non appoggiamo nessun candidato alle Primarie del centrosinistra"

Con molta serenità ribadiamo come le Sardine di Rimini non appoggiano nessun candidato alle Primarie del centrosinistra riminese. La nostra posizione è di neutralità perché quello che ci muove sono i valori e i principi ispiratori del centrosinistra non uno o l’altro candidato o candidata. E oggi nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il nostro messaggio e il nostro ruolo unificante, assume un significato ancora più importante ed evidente. Le Sardine nascono per per fare banco, per unire: non è quindi corretto tirarle per la giacchetta. Anche perché poi la giacchetta come si sà non fa parte del corredo di una sardina. Che invece come tutti i pesciolini sguilla. E quindi vi preghiamo di lasciarci sguillare via libere, non imbrigliateci in ragionamenti e situazioni in cui non vogliamo stare. Alle sardine interessa una cosa sola in questo momento: l’attivazione di una politica che risponda ai bisogni della città. Quindi convergeremo e staremo ben compatte e determinate al fianco del candidato o della candidata che il centrosinistra unito sceglierà, lo faremo per il bene che vogliamo a Rimini, a chi la abita e a chi la abiterà.

c.s. Sardine Rimini