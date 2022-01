Savioli (Ordine dei Commercialisti di Rimini): “Sospenderemo il professionista coinvolto. Ci assalgono sconforto e rabbia"

L’Ordine dei Commercialisti di Rimini ha appreso questa mattina di un’operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini e relativa a falsi crediti di imposta, nella quale sarebbero coinvolti anche commercialisti. Questa mattina siamo stati informati dagli inquirenti e il nominativo segnalato sarà immediatamente sospeso dall’Ordine. “In questi due anni di pandemia - dice Giuseppe Savioli, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Rimini - i nostri iscritti sono stati al fianco di famiglie ed imprese per aiutarli ad ottenere fondi utili alla sopravvivenza economica, interpretando norme spesso improvvise e complicate. Ogni deroga ad un comportamento eticamente irreprensibile è intollerabile. Se possibile lo è ancor di più in casi come quelli che si profilano. Non esprimiamo nessun giudizio preventivo, anzi ci auguriamo che i professionisti coinvolti siano in grado di dimostrare la loro estraneità. Però procederemo applicando puntualmente tutto quanto previsto dalle norme e dal regolamento dell’Ordine. Al momento ci assalgono uno sconforto enorme e tanta rabbia, perché sappiamo bene quanti colleghi stiano soffrendo coi loro studi professionali a causa della pandemia e quanta difficoltà ed impegno stiano profondendo per assistere famiglie ed imprese nel ginepraio di norme che quotidianamente ci coinvolgono”.









