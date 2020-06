Scade il 1° giugno il bando per il tirocinio al consolato Rsm di Londra

Relativamente all’opportunità di tirocinio presso il Consolato Onorario di San Marino a Londra (a partire dal prossimo settembre), si ricordano i termini e le procedure di ammissione. Il candidato, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, con un’ottima conoscenza della lingua inglese, può inviare domanda all’indirizzo e-mail del Consolato (cons.londra@gov.sm) allegando il proprio curriculum vitae e specificando la propria disponibilità. La scadenza dei termini è fissata al 1° luglio 2020. Dopo tale data, il Consolato procederà all’esame delle richieste pervenute; i candidati selezionati saranno sottoposti a due turni di colloquio. Il 2 agosto 2020 il Consolato renderà noto il nominativo del vincitore. Si precisa che il periodo di formazione non è remunerato; dovrà avere una durata minima di tre mesi e massima di un anno, a tempo pieno o ridotto. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il candidato avvierà la sua esperienza formativa a casa, da remoto. Successivamente, solamente se la situazione lo consentirà, potrà trasferirsi a Londra. Le principali attività di tirocinio riguarderanno la gestione della corrispondenza, la partecipazione a incontri ufficiali con membri di altre delegazioni o esponenti politici e la gestione dei canali social del Consolato. Il tirocinante avrà modo di entrare in contatto con il mondo della diplomazia in un contesto multiculturale e plurilinguistico, nonché di aggiungere un’esperienza altamente qualificante e significativa al proprio curriculum.