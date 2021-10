Scadono a fine mese i termini per le iscrizioni ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Civile dell’Università di San Marino Stessi termini per il percorso triennale professionalizzante dedicato ai geometri: Costruzioni e Gestione del Territorio

Scadono a fine mese i termini per le iscrizioni ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Civile dell’Università di San Marino.

Tempo fino al 31 ottobre per iscriversi ai corsi di laurea triennale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino senza numero chiuso, per i quali non sono previsti test di ammissione: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Il primo dei tre percorsi formativi, in particolare, si distingue per l’approfondimento di materie come Gestione e organizzazione aziendale, Impianti industriali, Sistemi informativi per il management. L’obiettivo è formare figure in grado di operare all’interno di enti e ditte per sviluppare nuovi processi aziendali, gestire produzione e distribuzione, curare il marketing industriale e non solo. Fra le opportunità riservate agli iscritti, iniziative grazie alle quali gli studenti selezionati verranno retribuiti per contribuire a una serie di ricerche sul management sanitario condotte dallo staff del corso di laurea. Confermate, inoltre, le attività dell’Istituto Confucio, con lezioni su lingua e cultura cinesi che già negli anni passati sono state affiancate da esperienze all’estero: nel 2019, per esempio, 19 studenti hanno partecipato a un campus estivo organizzato dalla Beijing University, trascorrendo due settimane a Pechino. Queste iniziative sono aperte a tutti gli studenti dell’Ateneo, inclusi quelli del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile, con focus su antisismica e sostenibilità ambientale. Un percorso ‘green’, quindi, durante il quale gli studenti approfondiscono ambiti come Geotecnica sismica, Rischio idrologico, Chimica applicata ai materiali, ambiente e riciclo. Anche in questo caso, previste borse di studio con enti e istituzioni del territorio e italiane, grazie a una rete di rapporti e collaborazioni che coinvolge docenti, ricercatori e studenti. Il corso di laurea triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, infine, si distingue con un programma di studi professionalizzante, dedicato ai geometri, durante il quale i temi affrontati includono Pianificazione territoriale e urbanistica, Ingegneria ambientale e del territorio, Progettazione edilizia. I termini per le iscrizioni valgono anche per i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Civile, a eccezione dei laureandi, che avranno tempo fino al 31 dicembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: