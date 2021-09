Scadono fra pochi giorni i termini per le preiscrizioni ai corsi di laurea UNIRSM a numero chiuso

Ultimi giorni per candidarsi a diventare uno studente del corso di laurea triennale in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per il quale sono previsti 120 posti. Il 9 settembre, infatti, scadranno i termini per le preiscrizioni attraverso le quali si accederà alle prove di ammissione al percorso formativo, che si caratterizza per l’approfondimento di materie come Rappresentazione digitale 2D e 3D, Video e multimedia, Design management e comunicazione d’impresa, Modellistica avanzata per il design. In cattedra, nelle sedi universitarie collocate nel centro storico del Titano, docenti e professionisti di alto livello: due di loro, fra gli altri, hanno ricevuto dei riconoscimenti durante l’ultima edizione del Compasso d’Oro ADI, iniziativa nella quale viene celebrato il top del settore dal 1954. Termini aperti fino 7 settembre, invece, per il corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media, al quale sarà ammesso un massimo di 60 iscritti. Fra gli approfondimenti previsti nel programma di studi sono presenti Digital marketing, Public speaking e New business writing. Inaugurato tre anni fa per fornire agli iscritti le conoscenze e le esperienze necessarie all’utilizzo delle tecnologie della comunicazione digitale, con focus su piattaforme social come Facebook e Instagram, il percorso formativo ha finora coinvolto quasi 200 studenti e coordinato oltre 90 tirocini in realtà pubbliche e private. Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale, per i quali non è previsto il numero chiuso, le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 ottobre. Stessi termini per il percorso triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, con un piano di studi professionalizzante rivolto ai geometri. Tempo fino al 29 settembre, infine, per partecipare alla selezione attraverso la quale verranno individuati al massimo 50 partecipanti per il corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “offerta formativa”.