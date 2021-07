BRADIPOTEATAR Scenari distopici – workshop teatrale per ragazze e ragazzi da 11 a 15 anni

AAA Cercasi attori per la fine del mondo. Sono aperte le iscrizioni al workshop teatrale ‘SCENARI DISTOPICI’. Il laboratorio è dedicato a ragazze e ragazzi da 11 a 15 anni, sia a chi è curioso di approcciarsi al Teatro per la prima volta, sia a chi desidera proseguire, approfondire ed arricchire il proprio percorso teatrale. Il mondo è cambiato. Gli scenari tipici, i personaggi tipici, gli attori tipici del mondo teatrale non hanno più posto in un mondo distopico, in un “non luogo”. A partire da scenari distopici e da personaggi distopici, nuovi luoghi e nuovi tempi vanno creati. E per farlo, c’è bisogno di nuovi, giovani attori: attori pronti alla fine del mondo… e ad inventarne uno nuovo. Prendendo spunto dal fenomeno della distopia nella letteratura per young adults e nelle serie tv per ragazzi, l’oggetto principale del workshop sarà la costruzione del personaggio distopico all’interno di scenari distopici, ovvero: all’interno di situazioni e condizioni sceniche molto specifiche e sempre nuove, di volta in volta proposte ai partecipanti o da loro inventate, ognuno costruirà il proprio personaggio a partire dall’uso creativo ed espressivo della voce e del corpo, ma anche grazie all’ausilio di maschere, trucchi, oggetti o costumi di scena. Il laboratorio offre un percorso graduale, che partirà dalle tecniche basilari dell’espressione della parola e del movimento per arrivare, passo dopo passo, alla costruzione del personaggio, ed infine alla sua relazione con gli altri personaggi, con lo spazio e con il tempo. Tutto ciò, sempre all’insegna del divertimento! Il workshop si terrà dal 2 al 6 agosto presso lo Spazio Bradipoteatar a Murata. Per info e iscrizioni 335.7339768 www.bradipoteatar.com

