Schmidt: “Pronti a far collaborare la Galleria degli Uffizi con le Istituzioni culturali sammarinesi” In occasione del XIII anniversario dell’iscrizione al Patrimonio dell’Umanità Unesco della Repubblica di San Marino, la testimonianza del Direttore che ha reso “pop” la Galleria d’Arte più celebre al mondo.

Era annunciata come una testimonianza prestigiosa di uno degli innovatori più acclamati dell’intero panorama culturale mondiale. In una Cava dei Balestrieri quanto mai partecipata, la testimonianza di Eike Schmidt, Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze dal 2015, non ha deluso le attese. Un racconto avvincente di chi ha intrapreso in 5 anni un percorso di rinnovamento profondo della Galleria d’Arte più conosciuta al mondo, aprendola ai media digitali, fornendo una programmazione più “pop”, fatta di concerti di musica all’interno delle sale esposizione, di dirette su Instagram e Facebook e perfino dell’apertura, proprio durante questo anno, di un profilo su Tik-Tok, il social network più amato tra i giovani. Un percorso che lo stesso Schmidt ha definito non privo di resistenze: “C’è chi si ostina a pensare che l’arte e la sua fruizione possa essere dedicata a un solo pubblico colto. Questo vuol dire non capire che il mondo è in continua evoluzione. Le cose stanno cambiando, per fortuna. Saper affrontare il contemporaneo è invece una delle nostre sfide principali”. A tal proposito, il Direttore ha illustrato ai presenti il nuovo progetto “Uffizi Diffusi”, che si propone di espandere l’immenso patrimonio contenuto all’interno dell’archivio della celebre Galleria di Firenze in un centinaio di sedi sul territorio toscano. Un progetto che guarda con attenzione anche la Repubblica di San Marino: “siamo aperti a forme di collaborazione con le istituzioni culturali sammarinesi. Ritengo fondamentale fornire il nostro know-how di esperienze. In fondo la cultura è bella se condivisa e partecipata”.

c.s. Segreteria di Stato Cultura

